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ТАСС

Шойгу отдал указания о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ввести рождественское перемирие в зоне СВО

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в четверг.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т. г. до 24.00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - заявили в ведомстве.

Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все вовлеченные в конфликт стороны прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах России, на территории которых ведутся боевые действия.

Впервые практика установления рождественского перемирия была зафиксирована на Западном фронте Первой мировой войны в сочельник и на Рождество в 1914 году. 25 декабря 1914 года - за неделю до Нового года - ряд английских и германских солдат начали через окопы обмениваться рождественскими поздравлениями и петь песни. В ряде случаев солдаты переходили линию фронта, чтобы отпраздновать вместе с противниками. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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