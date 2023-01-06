Войти
ТАСС

FT: итог конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США и на Тайване в 2024 году

267
0
0
Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

Как считает болгарский политолог Иван Крастев, приход к власти в США республиканцев может привести к ослаблению поддержки киевского правительства со стороны Вашингтона

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Итог военного конфликта на Украине будет во многом предопределен результатом президентских выборов в США, России и на Тайване в 2024 году. Такое мнение выразил председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев в опубликованной в четверг статье в британской газете Financial Times (FT).

По его мнению, зачастую войны заканчиваются не на полях сражений, а именно на избирательных участках. В частности, эксперт привел в пример ситуацию с окончанием войны во Вьетнаме с участием США и французской войны в Алжире, которые прекратились со сменой правительства в этих странах, а также поражение Слободана Милошевича на выборах в Югославии в 2000 году. Он отметил, что президентские выборы в США, РФ, на Украине и Тайване в 2024 году могут "определить форму следующего международного порядка".

Крастев выразил предположение, что угроза прихода к власти на Тайване более националистических лидеров "может повлиять на китайскую стратегию по воссоединению" с островом. Кроме того, необходимость сдерживать вмешательство США в дела региона может привести к усилению сотрудничества КНР с РФ с целью отвлечения внимания американской администрации на украинское направление, добавил он.

При этом политолог отметил, что выборы главы Белого дома могут сказаться на исходе конфликта на Украине сильнее, чем "любая военная операция на земле". Крастев считает, что украинские власти не смогут оказывать сопротивление ВС РФ в случае сокращения военной помощи со стороны США. В этой связи, согласно эксперту, Украина имеет основания полагать, что приход к власти республиканцев может привести к ослаблению поддержки киевского правительства со стороны Вашингтона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.03.2022
Япония увидела в России Китай
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
14.09.2009
Беспилотники: сто лет в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей