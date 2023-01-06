FT: итог конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США и на Тайване в 2024 году

Как считает болгарский политолог Иван Крастев, приход к власти в США республиканцев может привести к ослаблению поддержки киевского правительства со стороны Вашингтона

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Итог военного конфликта на Украине будет во многом предопределен результатом президентских выборов в США, России и на Тайване в 2024 году. Такое мнение выразил председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев в опубликованной в четверг статье в британской газете Financial Times (FT).

По его мнению, зачастую войны заканчиваются не на полях сражений, а именно на избирательных участках. В частности, эксперт привел в пример ситуацию с окончанием войны во Вьетнаме с участием США и французской войны в Алжире, которые прекратились со сменой правительства в этих странах, а также поражение Слободана Милошевича на выборах в Югославии в 2000 году. Он отметил, что президентские выборы в США, РФ, на Украине и Тайване в 2024 году могут "определить форму следующего международного порядка".

Крастев выразил предположение, что угроза прихода к власти на Тайване более националистических лидеров "может повлиять на китайскую стратегию по воссоединению" с островом. Кроме того, необходимость сдерживать вмешательство США в дела региона может привести к усилению сотрудничества КНР с РФ с целью отвлечения внимания американской администрации на украинское направление, добавил он.

При этом политолог отметил, что выборы главы Белого дома могут сказаться на исходе конфликта на Украине сильнее, чем "любая военная операция на земле". Крастев считает, что украинские власти не смогут оказывать сопротивление ВС РФ в случае сокращения военной помощи со стороны США. В этой связи, согласно эксперту, Украина имеет основания полагать, что приход к власти республиканцев может привести к ослаблению поддержки киевского правительства со стороны Вашингтона.