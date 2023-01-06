Войти
ТАСС

Глава германских правых считает опасными поставки тяжелых вооружений Киеву из стран НАТО

247
0
0
Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Тино Хрупалла заявил, что Россия могла бы в ответ "мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое вооружение"

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Поставки танков Украине из стран НАТО неприемлемы, вместо военной эскалации требуются мирные переговоры. Об этом заявил в четверг глава правой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, следует из пресс-релиза партии.

"Поставками боевых танков наши партнеры по НАТО перейдут еще одну красную черту", - сказал он, добавив, что Россия могла бы в ответ "мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое вооружение".

"Мирные переговоры вместо эскалации были бы правильным путем. Федеральное правительство должно оказать воздействие на США и Францию с целью деэскалации. Интересы Германии должны быть на первом месте. Это касается и поиска виновных, а также выяснения обстоятельств диверсии на "Северных потоках", - добавил политик.

Как сообщило накануне Agence France Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
07.10.2022
Планы Олафа Шольца: больше мигрантов, меньше России и уголь вместо газа
06.07.2022
Названо самое уязвимое место НАТО
04.07.2022
НАТО безразлична к добру и злу. Главное – навредить России
10.11.2021
США готовят поход на восток
19.04.2021
Le Figaro (Франция): столкнувшись с угрозой со стороны России, Зеленский взывает к Европе о помощи
19.04.2021
Хуаньцю шибао (Китай): Украина перейдет немало «красных черт», если вступит в НАТО
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей