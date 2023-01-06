Глава германских правых считает опасными поставки тяжелых вооружений Киеву из стран НАТО

Тино Хрупалла заявил, что Россия могла бы в ответ "мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое вооружение"

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Поставки танков Украине из стран НАТО неприемлемы, вместо военной эскалации требуются мирные переговоры. Об этом заявил в четверг глава правой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, следует из пресс-релиза партии.

"Поставками боевых танков наши партнеры по НАТО перейдут еще одну красную черту", - сказал он, добавив, что Россия могла бы в ответ "мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое вооружение".

"Мирные переговоры вместо эскалации были бы правильным путем. Федеральное правительство должно оказать воздействие на США и Францию с целью деэскалации. Интересы Германии должны быть на первом месте. Это касается и поиска виновных, а также выяснения обстоятельств диверсии на "Северных потоках", - добавил политик.

Как сообщило накануне Agence France Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.