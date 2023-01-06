Армейские ремонтники в Курской области ввели в строй свыше 500 единиц военной техники

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии, который дислоцируется в Курской области, ввели в строй после ремонта свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"За время выполнения боевых задач и в пункте постоянной дислокации военнослужащие на специальных постах восстановили работоспособность агрегатов, электрических систем, проводили диагностику с последующим ремонтом двигателей и трансмиссии автомобильной техники, проверяли исправность противопожарных и заземляющих средств", - сказано в сообщении.

Эвакуация повреждённой техники осуществляется, в частности, при помощи ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и кранов-манипуляторов, информирует пресс-служба ЗВО.