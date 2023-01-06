Салливан: США труднее было бы помогать Украине, если бы их войска стояли в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Помощник американского президента также подтвердил позицию о том, что Вашингтон не стремится к военному столкновению с Москвой

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана впоследствии облегчило для Вашингтона задачу оказания помощи Киеву, поскольку в противном случае США были бы уязвимы перед действиями РФ в регионе. Такую точку зрения высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу, выдержки из которого были опубликованы в среду.

"Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России", - утверждал Салливан.

Помощник американского президента также подтвердил позицию о том, что Вашингтон не стремится к военному столкновению с Москвой. "Президент сам не ищет столкновения. Однако <...> он не отступит перед угрозами и будет помогать свободному народу [Украины], когда он подвергается нападению", - заявил представитель Белого дома.

Затронув тему внешнеполитического курса Вашингтона в целом, Салливан заявил, что "старая блоковая конструкция времен холодной войны не согласуется" с нынешними условиями в мире. "Страны не хотят делать выбор, и мы не хотим, чтобы они его делали. Вместо того, чтобы пытаться разделить мир, мы стремимся к позитивной повестке - инфраструктура, климат, продовольственная безопасность и правила в цифровой сфере", - утверждал помощник американского президента.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.