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ТАСС

В ДНР заявили о поступлении западного стрелкового оружия в части ВСУ, где воюют иностранцы

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Карабин М4 является укороченной версией винтовки М16
Карабин М4 является укороченной версией винтовки М16.
Источник изображения: army.mil

Подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский отметил, что регулярные части ВС Украины используют вооружение преимущественно советского производства

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Западные образцы личного стрелкового вооружения, поступающие на Украину, направляются преимущественно в части спецназа, где воюют иностранцы. Об этом рассказал в интервью ТАСС подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

"Поступает, конечно, и натовское стрелковое вооружение. Но оно поступает прежде всего в различные части специального назначения и во всякие диверсионно-разведывательные группы. Эти подразделения сегодня уже скорее смешанного состава и в значительной части состоят из так называемых наемников. <...> Естественно, им удобнее использовать свое оружие. Они просто с ним больше тренировались, они с ним больше работали, поэтому это будет какой-нибудь автоматический карабин М4. Это не говорит о том, что он чем-то лучше, просто из нее вот этот конкретный наемник выпустил сотни тысяч патронов, а из автомата Калашникова - несколько тысяч. Он умеет делать и то, и другое, но ему более удобно и привычно с западным карабином", - пояснил он.

Баевский отметил, что регулярные части ВС Украины используют преимущественно стрелковое вооружение советского производства, которого в стране сохранилось очень много.

"Еще с советских времен на Украине было заложено на складах огромное количество стрелкового вооружения. Это касается прежде всего автоматов Калашникова различных модификаций. Соответственно, та бесконтрольная раздача оружия, которая производилась Киевом в феврале-марте, после начала специальной военной операции, - это было все то вооружение и все те боеприпасы, которые пылились на складах еще со времен СССР. И воюют они до сих пор в основном именно этим вооружением. При том, что были легальные поставки на экспорт и регулярные нелегальные продажи. Все 30 лет там продавали все, что можно и куда только можно было. И все равно этих запасов было столько, что и сейчас армия до сих пор в основном вооружается советской номенклатурой вооружения", - пояснил он.

  

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Страны
Россия
Украина
Продукция
M4 Carbine
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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