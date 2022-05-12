Army Times: американские военные нашли замену M4 и M249 SAW

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Издание Army Times пишет о реализации программы Next Generation Squad Weapon (NGSW). Она поможет американским войскам получить куда более летальное вооружение, чем то, которое использовалось на протяжении последних 65 лет. Это связано с переходом на 6,8 мм калибр вместо 5,56 мм сегодня. Как сообщается, таким образом найдена замена автоматического карабина M4 и пулемёта M249 SAW.

В настоящее время в американских пехотных подразделениях используют автоматические винтовки и пулемёты калибра 5,56 мм. Если такие подразделения вступят в бой с российскими, китайскими или иными военными, вооруженными автоматами Калашникова, они проигрывают и в дальности стрельбы, и в летальности. При этом акцент делается на том, что в армии РФ и КНР "распространён калибр 7,62 мм".

Как утверждает издание, большинство армий стран-потенциальных противников США вооружены оружием калибра 7,62 мм с дальностью стрельбы до 1500 м. Но у американских винтовок дальность стрельбы – 800-1000 м.

Новое оружие NGSW будет более точным и мощным, хоть и более тяжелым, считают военные.

В Пентагоне рассчитывают, что первое армейское подразделение получит автоматическую винтовку нового типа не позднее октября 2023 года. Переход на другой калибр не будет дешевым, поскольку потребуется не только перевооружать подразделения, но и наращивать производство патронов нового калибра. Речь идет о многих миллиардах долларов, которые придется потратить из средств американского бюджета. Впрочем, на фоне затрат на Украину сейчас эти цифры выглядят уже не столь большими.

Скорее всего, первыми новое оружие получат армейская пехота, бронекавалерийские (мотострелковые) разведывательные части, саперы, медики и морские пехотинцы. Остальные американские военнослужащие будут продолжать службу с прежними винтовками.

Между тем, винтовка М16, которая была разработана в 1950-е годы и принята на вооружение американской армии лишь в 1967 году, давно критиковалась военными экспертами. Причем критиковали именно калибр: более легкие патроны, по мнению многих военных, обладали низким летальным эффектом. Сторонники М16 и ее модификаций, таких как М4, утверждали, что зато такие патроны обеспечивают большую скорострельность.

Во время операции в Афганистане американские солдаты жаловались на низкую дальность стрельбы такими патронами. Также против калибра 5,56 мм сыграл и фактор развития технологий бронежилетов. Их защитные возможности увеличились и такой патрон уже не всегда мог пробить бронежилет и причинить вред его владельцу.

Любые поиски альтернатив традиционной автоматической винтовке, используемой в американской армии, сталкивались с проблемой калибра. Например, еще в 2010 году Корпус морской пехоты США стал использовать M27, 5,56-мм пехотную автоматическую винтовку, чтобы заменить М4. Но желаемого эффекта и в этом случае не удалось добиться.

Новые патроны будут производить на предприятии компании Sig Sauer в Нью-Гемпшире. Новую линию планируется открыть и на оружейном заводе в штате Миссури. Однако на реализацию этих планов уйдут годы и большие деньги. В любом случае, перевооружение значительно изменит американскую армию, считают аналитики.