В США заявили, что Израиль сам принимает решение об отношениях с Россией и Украиной

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины в контексте ее конфликта с РФ

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Каждое государство, в том числе Израиль, самостоятельно принимает решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом. Об этом заявил в среду на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Давайте позволим государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины", - сказал он, комментируя возможное улучшение отношений между Россией и Израилем после прихода к власти в еврейском государстве правительства Биньямина Нетаньяху. "Израиль является прекрасным партнером, другом и союзником [США] в регионе. Премьер-министр Нетаньяху не является для нас незнакомым человеком, и <...> мы продолжим работать с израильским правительством в отношении общих вызовов в регионе и за его пределами", - подчеркнул Кирби.

В то же время представитель Белого дома напомнил, что США пытаются сплотить все международное сообщество вокруг Украины в контексте ее конфликта с Россией, но государства "должны сами решать, как будут вести дела с этими странами, и будут ли вообще [их вести]".

Ранее в интервью газете The Times of Israel украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что проведение телефонной беседы между новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым вызвало недовольство в Киеве, которому текущая позиция еврейского государства по Украине представляется неясной. Предыдущий глава израильского МИД Яир Лапид, с июля прошлого года совмещавший этот пост с должностью премьер-министра, с Лавровым за это время ни разу не созванивался, отмечает The Times of Israel. Между тем дипломатический источник газеты заявил вскоре после беседы Лаврова и Коэна, что "никакого изменения в политике Израиля [по Украине] нет".

Во вторник Лавров и Коэн провели телефонный разговор. По его итогам в МИД РФ сообщили, что российский министр "поздравил израильского коллегу со вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем". В свою очередь Коэн написал на своей странице в Twitter, что в ходе разговора с Лавровым они "обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения между двумя странами".