Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что оставит право делать исторический анализ журналистам и бывшим официальным лицам

ООН, 4 января. /ТАСС/. ООН сосредоточена на завершении конфликта на Украине и считает, что анализом хода реализации минских соглашений должны заниматься непосредственные участники заключения этих договоренностей. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ему был задан вопрос, насколько высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о "Минске-2" отражают позицию генсека ООН. "Очень закономерный вопрос, но я оставлю [право делать] исторический анализ журналистам и бывшим официальным лицам, которые были задействованы в этом, - ответил Дюжаррик. - Мы очень сосредоточены на сегодняшнем дне и стараемся, чтобы этот [конфликт] завершился".

Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в заключении в 2015 году минских соглашений, в конце 2022 года подтвердил слова Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту. По словам бывшего посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника, Франция также не собиралась выполнять резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившую Комплекс мер по выполнению минских соглашений, хотя постоянный представитель страны в Совбезе за нее голосовал.

В декабре в интервью германской газете ZEIT Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.