Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали

Макеевка. Разбор разрушенного здания ПТУ, где во время обстрела со стороны ВСУ в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года находились люди.

Ростов-на-Дону. 4 января. ИНТЕРФАКС - В российском военном ведомстве считают причиной трагедии в Макеевке массовое использование личным составом мобильных телефонов, несмотря на запрет.

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал в Ростове-на-Дону в штабе СВО первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - сообщил он.

"По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал Севрюков.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем", - сообщил он.