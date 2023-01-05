Bloomberg: ФРГ может изъять в пользу Украины средства РФ, если так же поступят союзники

Правительство канцлера Олафа Шольца "поддерживает запрос Киева относительно репараций, но до сих пор не заняло официальную позицию по поводу конфискации российских активов"

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Германия рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят союзники ФРГ. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как информирует агентство, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца "поддерживает запрос Украины относительно репараций, но до сих пор не заняло официальную позицию по поводу конфискации российских активов". По сведениям источников агентства, Берлин "открыт к использованию миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления Украины в случае, если удастся устранить юридические трудности, а союзники поступят аналогичным образом".

По данным источников Bloomberg, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, чтобы "Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб", и считает необходимой конфискацию как минимум части замороженных российских активов. В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер занимает "более осторожную" позицию, считая, что возможная конфискация активов российского Центрального банка создала бы опасный прецедент и спровоцировала проблемы юридического характера для европейских стран и их союзников.

Как сообщило в середине декабря агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ, власти Германии заморозили активы попавших под европейские санкции российских физических и юридических лиц на сумму €5,046 млрд. В частности, объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более €2,2 млрд, еще почти €1,1 млрд приходится на движимое имущество.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции.