Войти
Интерфакс-АВН

Лавров обсудил с главой МИД Израиля укрепление торгово-экономического сотрудничества и ситуацию на Украине

396
0
0
Эли Коэн
Эли Коэн.
Источник изображения: cdn.profile.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - МИД РФ сообщил о состоявшемся во вторник телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции".

Министры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При обсуждении проблематики палестино-израильского урегулирования с российской стороны была подчеркнута готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.

Лавров "подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении её суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Российский министр также поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и "выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", сообщили в российском МИДе.

Накануне Эли Коэн в речи по случаю вступления в должность министра иностранных дел Израиля заявил, что собирается поговорить по телефону с Лавровым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
02.02.2018
Умру за родину. Дорого
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
17.05.2017
"Новой перезагрузки между США и РФ не будет, она нежелательна"
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
22.09.2014
Миссия выполнена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 12:48
Польша анонсировала подписание контракта на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP. Есть нюансы
  • 04.01 12:17
  • 40914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 12:06
  • 14
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 20:38
  • 4
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 20:37
  • 4
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
  • 03.01 10:59
  • 1
В Израиле заявили, что будут меньше говорить об Украине
  • 03.01 10:01
  • 131
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения