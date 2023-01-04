Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО

Глава комитета Госдумы по обороне не видит необходимости в такой дискуссии сейчас, так как способ комплектования определен и проведена частичная мобилизация

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вопрос перестройки Вооруженных сил РФ, в частности увеличение периода срочной службы, следует поднимать после окончания специальной военной операции. Сегодня "втягиваться в дискуссию" о периоде срочной службы в армии не нужно. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио "Комсомольская правда".

"На мой взгляд, именно сегодня такой необходимости нет (в увеличении сроков срочной службы до двух лет - прим. ТАСС). Первое, потому что у нас определен способ комплектования [в Вооруженных силах РФ]. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию", - сказал он.

"Сейчас втягиваться в эту дискуссию: полтора, два, а может, три года [срочной службы], на мой взгляд, не нужно. Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже, действительно, заняться глубокой перестройкой вооруженных сил, исходя из тех задач, которые мы решили, исходя из той геополитической конфигурации, в которой будет наша страна, и исходя из тех задач, которые нам необходимо будет решать", - считает парламентарий.

По словам Картаполова, в вопросе увеличения периода срочной службы должен определиться Генеральный штаб ВС РФ. "Потом надо запрос общественности посмотреть, как общество к этому отнесется", - отметил он.

Кроме того, Картаполов заявил, что на сегодняшний день достаточно шести месяцев для подготовки специалиста, владеющего любым образцом военной техники. "Более простые специальности, такие как стрелок, гранатометчик, помощник гранатометчика - вообще достаточно практически трех месяцев, они будут готовы к выполнению задач", - добавил он.