ВС Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне ЧП со сбитой ракетой ВСУ

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко сообщил о предпринятых мерах по обеспечению безопасности страны

МИНСК, 2 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) и противовоздушная оборона (ПВО) Белоруссии готовы к любому развитию ситуации и предпринимают адекватные меры по обеспечению безопасности страны. Об этом в понедельник заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко, упомянув сбитую над территорией Белоруссии украинскую ракету в конце декабря.

"На сегодня, если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Полковник отметил, что в настоящее время республика располагает возможностями для обеспечения своей безопасности. "Поэтому в этом плане мы здраво оцениваем обстановку и принимаем адекватные меры. И нашему населению, нашему народу можно спокойно спать, заниматься каждый своим делом", - подчеркнул Булавко.

Замкомандующего ВВС и ПВО указал на продолжающееся обострение ситуации у белорусских границ, в том числе на южном (украинском) направлении. "Хочу сказать так: повода для благодушия вообще не появилось (за 2022 год - прим. ТАСС). <...> И те события, которые сейчас разворачиваются у нас на южной границе, это, скажем прямо, дополнительный такой раздражитель, я имею в виду дежурные силы ПВО. <...> Понятное дело, случай с ракетой (сбитой силами ПВО Белоруссии украинской ракетой комплекса С-300 - прим. ТАСС) - уже из ряда вон выходящий. А в качестве шутки [могут] какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию", - сказал полковник.

Выпущенная с территории Украины ракета зенитного ракетного комплекса С-300 была сбита утром 29 декабря 2022 года силами ПВО ВС Белоруссии после входа в воздушное пространство республики, обломки ракеты упали у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование инцидента, привлечь к ответственности виновных в случившемся и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.