В МВФ заявили, что половина ЕС окажется в рецессии в 2023 году из-за ситуации на Украине

Страны Евросоюза "весьма серьезно пострадали", отметила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Нынешний год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран ЕС скатится в рецессию в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS, транслировавшемуся в воскресенье.

Ее попросили прокомментировать один из последних докладов МВФ, который прогнозирует "год потрясений", а в фонде считают, что "худшее еще впереди". "Именно это мы увидим в 2023 году. Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик - США, ЕС и Китая - замедляются одновременно", - отметила Георгиева в интервью, которое записывалось в декабре прошлого года.

Страны Евросоюза, продолжила она, "весьма серьезно пострадали" из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. "В следующем году половина Европейского союза будет в рецессии", - подчеркнула Георгиева в этой связи.

Отвечая на вопрос, рухнут ли европейские правительства в таком случае, она указала: "Правительства прекрасно функционируют в невероятно сложных условиях. Нет, они не рухнут". "И еще одна примечательная вещь - на самом деле мир оказался более устойчивым, чем мы думали, год назад. Мы следим за реакцией на энергетические потрясения в Европе, и Европа решительно движется к независимости от России. Да, будет тяжелая зима, возможно, следующая будет еще тяжелее, но наступает свобода от зависимости от России. Она будет достигнута", - утверждала Георгиева. Она подтвердила, что, согласно оценкам фонда, "треть мировой экономики будет находиться в состоянии рецессии" в 2023 году.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции и приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.