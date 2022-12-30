"Не можем нанести им поражение". На Украине признали нехватку ресурсов для борьбы с Россией

Глава разведки минобороны Украины Буданов заявил, что конфликт с Россией зашел в тупик

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военный конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку ни Киев, ни Москва не могут добиться значительных успехов. Буданов отметил, что украинским военным по-прежнему не хватает ресурсов и "более совершенного оружия» для продвижения вперед. Он также заявил, что в Киеве не видят угрозы наступления со стороны Белоруссии.

Боевые действия на Украине зашли в тупик, заявил в интервью «Би-би-си» начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Киев не может победить Россию на всех направлениях и ожидает поставок нового оружия от западных стран.

«Ситуация просто подвисла. Движения нет. Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут», - утверждает Буданов.

«Би-би-си» отмечает, что самые ожесточенные бои развернулись вокруг Бахмута (российское название - Артемовск), а зима замедлила темпы наземных операций Украины. 27-28 декабря Буданов побывал в Бахмуте на позициях ВСУ. Там он посмотрел на работу разведчиков-спецназовцев и выслушал доклады командующих подразделениями.

В интервью Буданов признался, что украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

«Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», - сказал глава украинской разведки.

Источник изображения: gur.gov.ua

Он также выразил надежду, что Украина в итоге вернется к границам 1991 года.

Об угрозе со стороны Белоруссии

Ранее в декабре некоторые украинские официальные лица утверждали, что Россия может организовать наземное наступление своих войск с территории Белоруссии в начале 2023 года. По их словам, атака может включать вторую попытку взятия Киева. В России отвергли подобные утверждения украинских политиков.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости назвал обсуждение потенциального участия совместной группировки войск России и Белоруссии в военных действиях на Украине "некорректным". По словам Галузина, задача этой группировки - "при необходимости дать отпор потенциальному противнику" в случае его вторжения на белорусскую территорию.

Глава украинской разведки заявил, что на данный момент не видит реальной, непосредственной угрозы наступления со стороны Белоруссии.

«На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы», - сказал Буданов в интервью.

Он также выразил мнение, что белорусское общество не поддержит участие в конфликте на Украине.

«Поэтому президент [Белоруссии Александр] Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», - считает Буданов.

В Вашингтоне приготовились к тупику

Ход военных действий на Украине, вероятно, изменится в ближайшее время - Россия укрепит оборону на занятых территориях, и Украине станет сложнее наступать, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники во власти США и военных экспертов.

По данным NYT, наиболее вероятный сценарий второго года конфликта - это тупик, когда ни одна из армий не может захватывать большие территории.

«Я действительно думаю, что Украине гораздо проще защищать территорию, чем переходить в наступление, чтобы вернуть себе территорию», - сказала Эвелин Фаркас, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и эксперт по России.

Источники NYT также полагают, что Украина, скорее всего, не станет отправлять свои соединения в Крым. Вместо этого Киев продолжит обстреливать военную инфраструктуру полуострова и проводить диверсии, вроде подрыва Крымского моста, уточняют собеседники издания. По их словам, украинские власти считают, что крайне важно сковать российские силы в Крыму. По мнению экспертов, основное внимание Украины будет сосредоточено на юге.

По информации издания, ВСУ продолжает искать слабые места в обороне российской армии с помощью данных американской разведки. Однако таким образом сейчас можно одержать только скромные победы, полагают собеседники газеты.

«Небольшие прорывы украинских сил в ближайшие несколько месяцев вряд ли приведут к масштабному разгрому российской армии, говорят чиновники в Вашингтоне. Но и Россия также вряд ли добьется серьезных прорывов», - пишет NYT.

Газета также обратила внимание, что командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин «более эффективно проводит сложные военные операции». NYT также пишет, что появление в войсках 300 000 мобилизованных также укрепит позиции России. В США полагают, что к весне эти эти подразделения могут стать серьезной военной силой.

Авторы NYT указывают, что ход военных действий теперь все больше зависит от боеприпасов, имеющихся у каждой из сторон.

«Это все больше становится соперничеством между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев, северокорейцев и некоторых других стран», - утверждает Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

При этом газета указывает, что большую часть года Украина выпускала за неделю «гораздо больше артиллерийских снарядов, чем США могли произвести за месяц». Из отчета Национального банка Украины следует, что размер военной, гуманитарной и финансовой помощи Киеву от стран-партнеров за 2022 год превысил $120 млрд.

Алиса Андреева