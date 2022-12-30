Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля, выразил надежду на развитие сотрудничества во всех сферах

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху по случаю его вступления в должность премьер-министра Государства Израиль.

"В России высоко ценят Ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в поздравлении, размещенном в четверг на сайте Кремля.

Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в четверг Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Нетаньяху. Из 120 депутатов в поддержку нового правительства проголосовали 63 - все они члены коалиции правых партий, которую возглавляет Нетаньяху. Таким образом, Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля - 15 лет и 3 месяца.

В новом правительстве главой МИД назначен Эли Коэн, а бывший министр финансов Исраэль Кац получил от Нетаньяху предложение стать вторым в ротации на посту главы внешнеполитического ведомства. Министром обороны станет Йоав Галант, занимавший пост министра образования Израиля. Должность министра финансов займет Бецалель Смотрич, он также будет ответственным по вопросам, связанным с Западным берегом реки Иордан.