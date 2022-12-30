В ОСК заявили, что серийные корабли для ВМФ производят точно по графику

29 декабря также прошла церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Серийные корабли для Военно-морского флота (ВМФ) РФ производятся в строгом соответствии с графиком и заложенным бюджетом. Об этом в четверг заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" был принят в состав ВМФ России 29 декабря, на судне была проведена церемония поднятия военно-морского флага. "Это событие вдвойне для нас важное. Это еще одна демонстрация того, что серийные корабли производятся точно по графику и точно в бюджет", - сказал Рахманов, слова которого приводит пресс-служба организации.

Также в четверг прошла церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". "Сегодня - очередной этап строительства группировки атомных ракетоносцев серии "Борей" - седьмой по счету и не последний. Много было потрачено сил проектантов и кораблестроителей. Глядя на все происходящее за последние несколько лет, мы должны констатировать, что потенциал всех отраслей промышленности, которые вовлечены в строительство этих ракетоносцев, восстановлен - можно сказать, до советского уровня. Мы набрали темп, который позволяет уверенно выполнить гособоронзаказ", - подчеркнул глава ОСК.

Начало ходовых испытаний ракетоносца "Император Александр III" запланировано в июне следующего года.