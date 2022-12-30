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Сергей Лавров: Греция заявила, что помнит об обязательствах не передавать другим странам ЗРС С-300

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

ЦАМТО, 29 декабря. Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные системы С-300, Москва тщательно следит за выполнением обязательств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Недавно прошла информация о том, что Греция собирается передать Украине свои С-300. Мы поручили нашему послу, он обратился в МИД Греции, Министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции (как конечному пользователю – ред.)", – сказал С.Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Была история, когда они (С-300 – ред.) должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их (С-300 – ред.) передавать без нашего согласия", – добавил глава МИД РФ.

По его словам, Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а "они сказали, что помнят об этом".

"Мы тщательно следим за этого рода вещами. То же обязательство о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина", – цитирует "РИА Новости" С.Лаврова.

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Лавров Сергей
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