США отправляют на Украину зенитные ракетные системы советского производства

Американская телекомпания CNN сообщила 16 марта 2022 года со ссылкой на заявление "высокопоставленного представителя США", что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО уже направляют на Украину в порядке срочной военной помощи несколько "подвижных" зенитных ракетных комплексов советского производства. Комплексы "были получены от стран-партнеров НАТО" и уже находятся "в пути". Заявлено, что в число этих ЗРК входят SA-8 ("Оса-АК/АКМ"), SA-10 (С-300П), SA-12 (С-300В) и SA-14 (индекс используется для обозначения ПЗРК "Стрела-3", но неясно о чем идет речь в данном случае).

Заряжание самоходной пусковой установки 5П85Д из состава единственного зенитного ракетного дивизиона С-300ПМУ 1-й зенитно-ракетной базы ВВС Болгарии во время показных тактико-специальных учений; Банкя, Болгария; июнь 2018 года (с) via 477768.livejournal.com

Со стороны bmpd укажем, что ЗРК "Оса-АК/АКМ" состояли или продолжают состоять на вооружении всех восточно-европейских государств-бывших членов Варшавского договора, а также Греции (последней были получены в 1990-е годы из имущества армии бывшей ГДР).

По одному дивизиону ЗРС С-300ПМУ (экспортный вариант ЗРС С-300ПС), полученных еще на закате существования ОВД в 1989 году, до самого последнего времени находились на вооружении Болгарии и Словакии.

Греция имеет два дивизиона ЗРС С-300ПМУ1, приобретенных в России по контракту 1998 года (изначально заказывались Кипром).

Относительно С-300В можно предположить, что имеется в виду злополучный один дивизион ЗРС С-300В, приобретенный США в России для изучения в 1995 году.

Относительно "SA-14" можно предположить путаницу в сообщении CNN, и что на самом деле имеются в виду ЗРС "Бук-М1" (SA-11), которые в количестве трех дивизионных комплектов состояли на вооружении в Финляндии с 1997 по 2020 годы. Возможно также, что речь идет о ЗРК ближнего действия "Стрела-10" (SA-13), которые состояли или продолжают состоять на вооружении большинства восточно-европейских государств-бывших членов Варшавского договора