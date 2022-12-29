На верфи MHI спущен на воду шестой фрегат класса "Могами" для Морских сил самообороны Японии

ЦАМТО, 28 декабря. На верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки 21 декабря состоялась церемония присвоения имени и спуска на воду шестого фрегата класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM), предназначенного для Морских сил самообороны Японии.

Корабль получил наименование (FFM-6) "Агано" (Agano). После спуска корабля на воду компания продолжит оснащение его необходимым оборудованием и подготовку к испытаниям перед поставкой Морским силам самообороны Японии, которая запланирована на конец 2023 года. Строительство корабля выполняется в рамках заключенного в феврале 2021 года контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries (MHI) основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (известен также под обозначением FFM и 30FFM). Второго участника конкурса, компанию Mitsui Engineering & Shipbuilding Company, агентство ATLA назначило основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года позднее второго корабля серии из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным в серии.

Заложенный в октябре 2019 года на верфи Mitsui Engineering & Shipbuilding в Тамано (префектура Окаяма) фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano), был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), был передан Морским силам самообороны Японии 15 декабря 2022 года.

В декабре 2021 года на верфи MHI был спущен на воду четвертый фрегат, "Микума" (Mikuma), в июне 2022 года – пятый, "Яхаги" (Yahagi).

Фрегат класса "Могами" – это боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения.

В планы Морских сил самообороны Японии входит строительство до 22 кораблей данного типа. Основной задачей новых фрегатов станет патрулирование исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".