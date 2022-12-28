Российскую «Армату» назвали танком-управленцем

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» сможет передавать данные о целях другим боевым машинам. Об этом в беседе с KP.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Этот танк появится на поле боя не просто как боевая единица. Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. "Армата" тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец», — сказал он.

Обозреватель отметил, что «Армата» получила двигатель мощностью до 1500 лошадиных сил и пушку калибра 125 миллиметров. Также танк оснащен современной динамической защитой, способной противостоять противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) FGM-148 Javelin. По его словам, система способна уничтожать летящие к танку ракеты: «Экипаж не пострадает. Может, его только хорошенько тряхнет там».

Ранее в Telegram-канале издания «Русская весна» опубликовали кадры подготовки танков «Армата» в зоне проведения спецоперации на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев писал, что экипажи танкового батальона, укомплектованного Т-14, проходят боевое слаживание на одном из полигонов.

В ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал живучесть танка «Армата» его главным преимуществом. Т-14 получил комплекс активной защиты «Афганит», который может обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды.