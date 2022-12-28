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Российскую «Армату» назвали танком-управленцем

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Танк Т-14 на платформе «Армата»
Танк Т-14 на платформе «Армата».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» сможет передавать данные о целях другим боевым машинам. Об этом в беседе с KP.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Этот танк появится на поле боя не просто как боевая единица. Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. "Армата" тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец», — сказал он.

Обозреватель отметил, что «Армата» получила двигатель мощностью до 1500 лошадиных сил и пушку калибра 125 миллиметров. Также танк оснащен современной динамической защитой, способной противостоять противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) FGM-148 Javelin. По его словам, система способна уничтожать летящие к танку ракеты: «Экипаж не пострадает. Может, его только хорошенько тряхнет там».

Ранее в Telegram-канале издания «Русская весна» опубликовали кадры подготовки танков «Армата» в зоне проведения спецоперации на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев писал, что экипажи танкового батальона, укомплектованного Т-14, проходят боевое слаживание на одном из полигонов.

В ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал живучесть танка «Армата» его главным преимуществом. Т-14 получил комплекс активной защиты «Афганит», который может обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
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2 комментария
№1
28.12.2022 01:24
Если захотеть снизить эффективность использования Т-14 то нужно передать их в части вооруженные Т-72 и Т-90 и использовать как ,,управленцев,,. Надеюсь этого не случиться и Т-14 будут воевать в однородных соединениях
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№2
28.12.2022 11:54
А я  думал , что Армата  существует для  вороватых управленцев, чтобы  показывать их  бурную  деятельность!
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