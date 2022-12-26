Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне СВО

Один из опытных образцов перспективного основного танка Т-14 на платформе "Армата" разработки и производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех".

Появились кадры подготовки танков «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Русская весна».

Отмечается, что ранее телеведущий Владимир Соловьев писал, что экипажи танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», проходят боевое сглаживание на одном из полигонов.

В сентябре испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев рассказал, что танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков.