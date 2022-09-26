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Испытатель рассказал о преимуществе «Арматы»

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Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве
Танк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков. О преимуществе Т-14 рассказал водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев в интервью, которое опубликовано на сайте «Ростеха».

Первым танком, который испытывал Булашев, стал Т-72 «Урал». Также он работал с усовершенствованными Т-72, Т-90М «Прорыв» и боевой машиной поддержки танков (БМПТ).

«Т-14 на платформе "Армата" — танк наиболее маневренный из всех, что мне приходилось испытывать», — отметил водитель-испытатель.

Своим любимым танком Булашев назвал Т-90М «Прорыв». Модернизированная машина получила автоматическую коробку передач. «Многие пытаются сравнить его с предшественником Т-90, но все-таки это новая, совсем другая машина», — уточнил испытатель.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию танка Т-14 на платформе «Армата». Машину показали на стенде компании «Рособоронэкспорт».

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Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАЗ Группа
РОЭ
Уралвагонзавод
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