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В США рассказали о лучшей части российской «Арматы»

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: © Wikimedia Commons / Boevaya mashina

Российский танк Т-14 «Армата» получил современные системы защиты, которые обеспечивают живучесть машины на поле боя. О преимуществе танка рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты "Афганит"», — пишет Иствуд.

Отмечается, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» может обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды, а также поражать их защитными боеприпасами. Также танк с необитаемой башней получил модульный комплекс встроенной динамической защиты «Малахит» и решетчатые экраны.

Ранее Иствуд писал, что «Армата» будет защищена лучше американского танка Abrams X, если КАЗ «Малахит» будет соответствовать заявленным характеристикам.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
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