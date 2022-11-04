В США сравнили новый Abrams X и «Армату»

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» защищен лучше, чем американский Abrams X. С таким сравнением выступил обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Отмечается, что демонстратор технологий Abrams X на 10 тонн легче серийных версий танка. Это позволит улучшить показатели маневренности и проходимости машины. Также Abrams X получил необитаемую башню с автоматом заряжания. Гибридная силовая установка Abrams X позволит на 50 процентов сократить расход топлива.

К преимуществам «Арматы» отнесли защищенность. Танк получил комплекс динамической защиты четвертого поколения «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит», а также необитаемую башню.

Танк Т-14 на платформе «Армата». Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Несмотря на то, что и будущий Abrams X, и нынешний T-14 «Армата» обладают интересными характеристиками, прямое столкновение предсказать трудно. У них обоих отличные технические характеристики. Танки хорошо защищены и хорошо вооружены. Конструкции машин защищают их экипажи. У Т-14 может быть лучшая броня, если система "Малахит" будет работать так, как рекламируется, но Abrams X будет обладать превосходной мобильностью», — пишет Иствуд.

В сентябре водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев сообщил, что «Армата» является самой маневренной машиной среди российских танков.