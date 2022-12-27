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Военное обозрение

В Южной Корее публикуют кадры с места падения сбитых северокорейских беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейские СМИ опубликовали материал с места падения одного из беспилотников, якобы нарушивших воздушную границу страны со стороны КНДР. Стоит отметить, что сегодняшнее вторжение северокорейских БПЛА стало первым с 2017 года случаем, когда летательный аппарат пересек границу Республики Корея.

На кадрах, опубликованных одним из южнокорейских новостных агентств видны обломки некоего аппарата.

Источник изображения: topwar.ru

При этом крупная его часть прикрыта брезентом, что не дает возможности рассмотреть беспилотник и, следовательно, определить его тип.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что на перехват «незваных гостей» была оперативно поднята авиация Южной Кореи. При этом в ходе атаки беспилотника из КНДР крушение потерпел штурмовик КА-1, сообщает Yonhap.

Что немаловажно, согласно информации от вышеупомянутого агентства, один из северокорейских БПЛА достиг Сеула. В связи с этим была приостановлена работа международных аэропортов Кимпхо в столице и Инчхон, находящегося в 70 км от Сеула.

Приведет ли данное происшествие к новому витку эскалации между двумя Кореями, пока не ясно. Однако Сеул уже перебрасывает к границе свой пилотируемый и беспилотный арсенал. Более того, несколько южнокорейских БПЛА уже пересекли границу с КНДР и провели съемку на территории северного соседа.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
БПЛА
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