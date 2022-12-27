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Интерфакс-АВН

РФ и США не рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС

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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Участниками программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию являются только страны-партнеры по МКС, включение новых стран не рассматривается, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Такого не обсуждалось. У нас есть две стороны-участницы этих переговоров - мы и американцы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о включении новых космических агентств в программу перекрестных полетов на МКС.

Он отметил, что при этом в работе на американском сегменте станции задействованы несколько стран - европейское, канадское и японское космические агентства.

"У них есть свои внутренние взаимоотношения по балансу вкладов, по правам на место в составе разных экспедиций. То есть, от американского сегмента может быть кто угодно из астронавтов, не обязательно NASA", - сообщил Крикалев.

По его словам, пока идет разговор по перекрестным полетам только между российской и американской сторонами.

5 октября Крикалев сообщил, что "Роскосмос" и NASA в случае продления программы перекрестных полетов на МКС планируют привлечь к полетам астронавтов из других стран.

"В будущем мы планируем привлекать новые страны, новые программы, новые агентства, в том числе в пилотируемые полёты, и мы следуем установленным процедурам, согласуя каждый шаг друг с другом", - сказал Крикалев на телеконференции NASA после запуска миссии SpaceX Crew-5.

"Мы недавно отправили астронавта ОАЭ на космическом корабле "Союз" и доставили на станцию туриста, у нас определённая процедура - каждый раз, когда на нашем корабле летит член экипажа стороны, которая не является партнёром соглашения, на борту "Союза" или американского корабля, мы должны получить полное согласие от наших международных партнёров, как это было в случае с космонавтом из ОАЭ", - сообщил тогда Крикалев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

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ОАЭ
Россия
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Франция
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Роскосмос
Проекты
МКС
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