Войти
ТАСС

Замглавы МИД РФ заявил, что действия Киева в отношении ЗАЭС могут привести к катастрофе

488
0
0
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Москве хотели бы, чтобы зона безопасности вокруг ЗАЭС была создана как можно быстрее, подчеркнул Михаил Галузин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Последствия действий Киева, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В целом делаем все от нас зависящее, чтобы задача создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС была, наконец, реализована, а риски аварии на атомном объекте сведены к нулю. Надеемся, что у украинской стороны возобладает разум, и в Киеве поймут, что подвергать опасности атомную электростанцию, как и ее инфраструктуру, безответственно. Ведь последствия таких действий могут быть самыми катастрофическими", - отметил Галузин.

Замглавы МИД подчеркнул, что в Москве хотели бы, чтобы зона безопасности вокруг ЗАЭС была создана как можно быстрее.

"Теперь станция входит в российскую юрисдикцию, ее функционирование осуществляется нашей управляющей компанией. В этой связи мы крайне заинтересованы, чтобы работа АЭС осуществлялась спокойно и безопасно, - продолжил он. - Однако мы до сих пор не видим реальных конструктивных шагов со стороны украинских властей в плане достижения договоренности по созданию зоны безопасности вокруг запорожской станции. Киевский режим продолжает осуществлять обстрелы как самой АЭС, так и ее инфраструктуры, стремясь нанести ей максимальный ущерб".

Галузин также подчеркнул, что российская сторона ценит посреднические усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для достижения прогресса в этом вопросе.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того, как миссия покинула станцию, на ней остались несколько сотрудников МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон. Так, 11 октября он побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. 2 декабря Гросси, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме, сообщил, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
02.06.2022
Какую угрозу несет России польская армия
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
25.10.2018
Победителей не будет
29.09.2014
Чем больше шума, тем меньше логики
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 20:35
  • 40406
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 20:20
  • 121
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 14:21
  • 1
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 14:07
  • 1
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году