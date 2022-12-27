Замглавы МИД РФ заявил, что действия Киева в отношении ЗАЭС могут привести к катастрофе

В Москве хотели бы, чтобы зона безопасности вокруг ЗАЭС была создана как можно быстрее, подчеркнул Михаил Галузин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Последствия действий Киева, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В целом делаем все от нас зависящее, чтобы задача создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС была, наконец, реализована, а риски аварии на атомном объекте сведены к нулю. Надеемся, что у украинской стороны возобладает разум, и в Киеве поймут, что подвергать опасности атомную электростанцию, как и ее инфраструктуру, безответственно. Ведь последствия таких действий могут быть самыми катастрофическими", - отметил Галузин.

Замглавы МИД подчеркнул, что в Москве хотели бы, чтобы зона безопасности вокруг ЗАЭС была создана как можно быстрее.

"Теперь станция входит в российскую юрисдикцию, ее функционирование осуществляется нашей управляющей компанией. В этой связи мы крайне заинтересованы, чтобы работа АЭС осуществлялась спокойно и безопасно, - продолжил он. - Однако мы до сих пор не видим реальных конструктивных шагов со стороны украинских властей в плане достижения договоренности по созданию зоны безопасности вокруг запорожской станции. Киевский режим продолжает осуществлять обстрелы как самой АЭС, так и ее инфраструктуры, стремясь нанести ей максимальный ущерб".

Галузин также подчеркнул, что российская сторона ценит посреднические усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для достижения прогресса в этом вопросе.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того, как миссия покинула станцию, на ней остались несколько сотрудников МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Позднее агентство опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон. Так, 11 октября он побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. 2 декабря Гросси, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме, сообщил, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.