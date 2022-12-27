Военное ведомство Тайваня: Пекин демонстрирует военную силу, подводя корабли и летательные аппараты к острову с разных направлений

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Военное ведомство Тайваня заявляет о том, что за последние часы значительным образом возросло число кораблей, самолётов и беспилотных летательных аппаратов ВМС и ВВС Китая, «которые приблизились к острову». Заявлено, что речь идёт о «массовом появлении военной техники недалеко от Тайваня».

В сводках, которые публикуют тайваньские военные, сообщается, что с разных направлений «к Тайваню подошли семь боевых кораблей ВМС НОАК», и добавляется информация о китайской военной авиации:

Было зафиксировано приближение в общей сложности 71 летательного аппарата, из которых более половины (47 средств военной авиации) пересекли серединную линию Тайваньского пролива.

В военном ведомстве острова, который пытается позиционировать себя в качестве независимого государства, заявляют, что «это самая массовая демонстрация Китаем военной силы перед Тайванем».

В воздух по тревоге были подняты несколько тайваньских истребителей, в состояние повышенной боевой готовности были переведены расчёты комплексов ПВО.

В Тайбэе вновь заявили о «неприемлемости курса Пекина на конфронтацию».

Напомним, что Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китайской Народной Республики.