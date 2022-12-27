Корвет "Меркурий" во время госиспытаний поразил мишень в Балтийском море

Корвет "Меркурий" в ходе госиспытаний поразил артиллерией корабль условного противника

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380 в ходе госиспытаний в Балтийском море поразил из артиллерийских установок мишень, имитирующую корабль противника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтийского флота.

"В соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета "Меркурий" на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля успешно выполнил стрельбу артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия. Плотным артиллерийским огнем назначенная цель была поражена, подчеркнули в пресс-службе.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства.

"Меркурий" — российский корвет с управляемым ракетным вооружением, пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфи. Он предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Может также поддерживать десант.