Около 10 ед. новой техники получили в этом году военные метеорологи ЦВО

ЦАМТО, 23 декабря. Около 10 ед. новой техники получили в этом году метеорологические подразделения объединений ЦВО по государственному оборонному заказу.

Об этом в День военного метеоролога сообщил начальник гидрометеорологической службы ЦВО подполковник Сергей Мартемьянов.

"В этом году на снабжение подразделений метеослужб поступили метеорологические радиолокационные комплексы ближней зоны (МРЛК-БЗ) "Монокль-БЗ", комплекты автоматизированного рабочего места военного метеоролога АРМ ВГМ "Новость", а также малогабаритные автоматические метеорологические станции (МАМС) "Малютка"", – рассказал С.Мартемьянов.

Он отметил, что данные комплексы можно применять как стационарно, так и в полевых условиях.

С.Мартемьянов уточнил, что 2023 году пройдет установка данных комплексов, путем подключения узлов проводной и спутниковой связи к компьютеризированным рабочим местам.

"Монокль–БЗ" – метеорологический радиолокационный комплекс ближней зоны, предназначенный для создания радиолокационного метеорологического поля в местах установки и выдачи информации о метеорологических явлениях, их параметров и характеристик.

АРМ ВГМ "Новость" – компьютеризированный комплекс, предназначенный для осуществления сбора, обработки и оперативного предоставления полученной информации о погодных явлениях.

МАМС "Малютка" – малогабаритная автоматическая метеорологическая станция, предназначенная для измерения основных метеорологических параметров атмосферы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.