НПО "Сплав" кратно увеличило выпуск военной продукции для обеспечения СВО

Генеральный директор предприятия Александр Смирнов пояснил, что специалисты также изучают трофейную технику

КУБИНКА /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Разработчик и производитель реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева в несколько раз увеличил поставки военной продукции для обеспечения войск, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Смирнов.

"Кратно. Идет естественное увеличение поставок продукции, и это нормальная работа", - ответил Смирнов, отвечая на вопрос ТАСС об увеличении поставок военной продукции для нужд спецоперации.

При этом глава "Сплава" отметил, что на предприятии организована работа по изучению трофейной техники. "Изучаем, работаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщал ТАСС, что российские военные в ходе спецоперации на Украине активно применяют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С". Также 16 ноября ТАСС сообщал, что в рамках выполнения гособоронзаказа в подразделения российских войск была поставлена очередная партия этих РСЗО.

Тульское предприятие "Сплав" основано в 1945 году. Ведущий мировой производитель РСЗО для Сухопутных войск и Военно-морского флота "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Дамба", "Огонь" и боеприпасы для тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Продукция предприятия стоит на вооружении более 50 стран мира.