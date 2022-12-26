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Госиспытания подлодки «Кронштадт» начнут в декабре

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Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года
Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» проходит второй этап заводских испытаний в Санкт-Петербурге, 4 апреля 2022 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Государственные испытания дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Кронштадт» проекта 677 «Лада» начнут в декабре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

«В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта — "Кронштадт"», — говорится в сообщении.

Также в этом месяце спустят на воду подлодку «Великие Луки» проекта 677. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска подлодки на воду.

Отмечается, что на «Адмиралтейских верфях» продолжают строительство еще двух ДЭПЛ проекта 677 — «Вологда» и «Ярославль». Государственный контракт на их строительство заключили в 2019 году.

В ноябре в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что корабли и суда Балтийского флота обеспечили заводские ходовые испытания гидроакустического комплекса подлодки «Кронштадт» в морских полигонах флота.

В августе на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» сообщили о начале завершающего этапа заводских ходовых испытаний ДЭПЛ «Кронштадт», которая является носителем крылатых ракет «Калибр».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
БФ
Калибр КР
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