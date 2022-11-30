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Минобороны рассказало об испытаниях подлодки «Кронштадт»

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Подлодка "Кронштадт"
Подлодка "Кронштадт".
Источник изображения: militarynews.ru

Корабли и суда Балтийского флота обеспечивают заводские ходовые испытания гидроакустического комплекса дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Кронштадт» проекта 677 в морских полигонах флота. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что экипаж подлодки и представители промышленности приступили к испытаниям комплекса в подводном положении в ходе серии погружений. «Для этого были проведены торпедные стрельбы по лодке с малого противолодочного корабля Балтийского флота "Кабардино-Балкария" с целью проверки работоспособности системы, объединяющей различные гидроакустические средства, по обнаружению торпеды, выпущенной по кораблю условным противником», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Подлодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада» спустили на воду в 2018 году. ДЭПЛ является носителем крылатых ракет «Калибр». Подводная лодка предназначена для борьбы с кораблями и субмаринами противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций.

В сентябре в пресс-службе ЗВО сообщили, что корабли Балтфлота обеспечивали погружение подлодок «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» на глубину до 100 метров в рамках заводских ходовых испытаний.

В августе на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» рассказали о начале завершающего этапа заводских ходовых испытаний подлодки «Кронштадт».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
БФ
Калибр КР
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