Подлодка «Кронштадт» вышла на завершающий этап заводских ходовых испытаний

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021.

Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) начало завершающий этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Об этом сообщили на предприятии.

«В рамках мероприятия, которое пройдет в полигонах Финского залива, специалисты проведут проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустического комплекса, технических средств и устройств на рабочей глубине. Сдаточная команда испытает торпедно-ракетное вооружение, проверит маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости», — отметили в сообщении.

После возвращения подлодки к причальной стенке предприятия, работники «Адмиралтейских верфей» приступят к устранению замечаний и подготовке подводной лодки к государственным испытаниям.

«Кронштадт» строят по скорректированному проекту, основываясь на результатах опытной эксплуатации головного корабля. На подлодке модернизировали систему управления корабельными техническими средствами, навигационный комплекс и систему электродвижения. Подводные лодки проекта 677 несут ракеты «Калибр».

В апреле стало известно, что на предприятии «Адмиралтейские верфи» завершили второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт».