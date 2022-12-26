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ТАСС

Герасимов назвал стратегическое партнерство РФ и КНР реакцией на действия США в АТР

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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам начштаба ВС РФ, практической реализацией двухстороннего партнерства стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в регионе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стратегическое сотрудничество с Китаем (КНР) является закономерной реакцией на агрессивное наращивание военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам. Это сотрудничество - закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии, учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - заявил он в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств. 

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