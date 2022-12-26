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Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Герасимов заявил, что действия НАТО повышают напряженность на линии соприкосновения РФ – альянс

Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения России и альянса. Об этом заявил 22 декабря начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге военных атташе иностранных государств.

«США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран», — сказал он.

Намерение Швеции и Финляндии вступить в военный блок свидетельствуют, что Вашингтон стремится максимально приблизить НАТО к границам РФ, обратил внимание генерал.

«Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО», — подчеркнул Герасимов.

По его словам, США и их союзники намерены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Западом оспаривается право России на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе.

Присутствие России в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, напомнил генерал.

Также он обратил на растущую агрессию Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«С целью дестабилизации обстановки в регионе США поступательно реализуют комплекс провокационных в отношении Китая мер по поддержке независимости Тайваня, сопровождаемых различными публичными акциями», — добавил он.

Ответом Москвы и Пекина на агрессивное наращивание военного потенциала США стали совместные морские учения, воздушное патрулирование морей региона и другие учения РФ и Китая, отметил Герасимов.

«Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам», — заключил начальник Генштаба.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что у стратегических противников России стоит цель дезинтеграции страны. По его словам, против России используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО, подчеркнул он.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Китай
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США
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Швеция
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
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Арктика
Военные учения
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