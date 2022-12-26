Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил России о ходе специальной военной операции на Украине

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации опубликовал тезисы выступления 22 декабря 2022 года начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на брифинге для военных атташе иностранных государств.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

В этом году Министерством обороны Российской Федерации решались многоплановые задачи. Остановлюсь на главной из них - специальной военной операции.

Президент и Министр обороны вчера на расширенном заседании Коллегии подробно осветил ход ее ведения. Несколько слов добавлю.

С начала 90-х годов вектор становления государственности Украины при помощи западных стран осуществлялся как "антироссия". 2014 год стал апофеозом, когда в стране был осуществлен государственный переворот, и к власти пришли неофашисты, исповедующие бандеровский украинский национализм.

Неофашисты развязали на юго-востоке Украины внутренний вооруженный конфликт. С их точки зрения, он имел целью подавить инакомыслие, а попросту - желание людей Донбасса разговаривать на русском языке.

К началу этого года Украина при непосредственной поддержке западных стран трансформировалась в крайне враждебное России государство.

Среди населения пропагандировалась ярая русофобия, неонацистская идеология фактически стала государственной. Проводилась активная милитаризация украинского государства и общества с целью силового возвращения Донбасса и Крыма.

В целях устранения военной угрозы со стороны Украины с 24 февраля Вооруженные Силы решают задачи специальной военной операции.

Она началась с ударов высокоточным оружием большой дальности, в ходе которых поражалась авиация на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами. Используя результаты огневого поражения, созданные группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности.

Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер.

Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей.

Несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, противник за счет наращивания всесторонней военной помощи со стороны США и их союзников, а также проведения мобилизационных мероприятий, продолжил активное сопротивление.

С подачи западных кураторов в руках неонацистов появилось высокоточное и дальнобойное оружие, применение которого в том числе создало угрозу разрушения гидротехнических сооружений Каховской ГЭС, что могло привести к затоплению территории Херсонской области, блокированию и уничтожению части сил Южной группировки войск на правом берегу Днепра. В этой связи было принято решение об эвакуации гражданского населения и осуществлен организованный отвод войск с этой территории.

Хочу отметить, что в ходе боевых действий Киев применяет террористические методы борьбы такие, как использование мирных жителей в качестве "живого щита", блокирование выхода мирных граждан из городов по организованным российской стороной гуманитарным коридорам, применение артиллерии по мирным жителям в целях их запугивания, пытки военнопленных, обстрелы городов запрещенными фосфорными боеприпасами и их минирование противопехотными минами типа "лепесток". Организация покушений на журналистов и представителей администраций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стали нормой для украинского руководства.

Летом этого года Украина прибегла к тактике ядерного терроризма, угрожая Европе ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших Вооруженных Сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект.

На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов.

В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

Всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.

В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1,3 тыс. критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки.

Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине.

С высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов. Ею уничтожено более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ.

Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около 8 тыс. и уничтожено свыше 600 объектов.

Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок войск и сил.

В этих целях проведена частичная мобилизация, в ходе которой на военную службу призвано 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе.

Особо отмечу активную гражданскую позицию населения страны. Не дожидаясь повесток, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев.

С мобилизованными гражданами организована подготовка к боевым действиям - от отработки индивидуальных навыков до боевого слаживания в составе подразделений.

Частичная мобилизация позволила значительно повысить боевые возможности войск, нарастить боевой и численный состав соединений и частей, создать дополнительные резервы.

В результате группировки войск Вооруженных Сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Ими взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.

В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

Результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия.

В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ. Однако после ковидных ограничений не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии.

Серьезное влияние на ситуацию в области безопасности Европы продолжает оказывать деятельность НАТО. США рассматривают Североатлантический союз как один из инструментов защиты именно американских интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран.

Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов.

Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия - НАТО.

США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе.

Наряду с этим НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность Вооруженных Сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению "северного фланга" альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики.

В Морской доктрине Российской Федерации, утвержденной в этом году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации в Арктическом бассейне и акватории Северного морского пути.

Наше присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов.

В то же время Североатлантический союз стремится глобализировать функции и распространить сферу своего влияния и на другие регионы мира.

В Средней Азии негативное влияние на обстановку оказывает политика стран Запада, продиктованная нарастающим соперничеством за контроль над топливно-энергетическими и другими сырьевыми ресурсами регионов.

Важное место в реализации устремлений отводится наращиванию сотрудничества в военной сфере и укреплению влияния в Закавказье, в том числе путем демонстрации мнимой готовности в решении нагорно-карабахской проблемы.

Но опыт Афганистана показывает обратное. После 20-летнего пребывания в этой стране США и стран-членов НАТО, участвовавших в миссии "Решительная поддержка", произошел развал афганской государственности и экономики. Исходящие с территории страны угрозы безопасности - распространение религиозного экстремизма, международного терроризма, наркотрафика и незаконная миграция - дестабилизируют обстановку в регионе в целом. Самостоятельно Афганистану решить эти проблемы невозможно.

Сохраняется напряженной обстановка в Сирии. К основным дестабилизирующим факторам в стране относятся продолжающаяся оккупация ее суверенной территории, а также исходящая из Идлибской зоны деэскалации угроза от радикально настроенных экстремистских организаций, осуществление диверсионно-террористических акций, в том числе против российских военнослужащих.

На восточном направлении военно-политическая обстановка формируется на фоне попыток Соединенных Штатов сломать сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему регионального сотрудничества на основе АСЕАН.

Об этом свидетельствует анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы АУКУС. Планы расширения этого партнерства, подключения к нему новых региональных партнеров не скрываются. Происходит сращивание АУКУС с НАТО. На июньском саммите альянса заявлено о намерении обеспечить его доминирующую роль в АТР. И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона.

Еще одна опасная региональная тенденция - это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Атомные подводные лодки якобы необходимы для сдерживания ВМС Китая. Эта логика повторяет действия США при выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Разрушение данного соглашения было мотивировано противодействием России и Китаю.

С целью дестабилизации обстановки в регионе США поступательно реализуют комплекс провокационных в отношении Китая мер по поддержке независимости Тайваня, сопровождаемых различными публичными акциями.

По-прежнему нерешенными остаются проблемы обеспечения стабильности на Корейском полуострове, урегулирования межгосударственных территориальных споров, в том числе притязаний Токио на российские острова Курильской гряды, а также рост террористической активности в странах региона.

В складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны.

В течение года Вооруженными Силами решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по поставке современных образцов вооружения и техники.

В стратегических ядерных силах продолжались переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации.

Доля современного вооружения в ядерной "триаде" доведена до 91,3%.

В уходящем году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3,1 тыс. единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота.

В целях парирования потенциальных угроз Российской Федерации в воздушно-космической сфере совершенствуется воздушно-космическая оборона страны, основу которой составляют Воздушно-космические силы.

Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитных ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения.

Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения Вооруженных Сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.

Боевая учеба остается приоритетным направлением деятельности Вооруженных Сил.

В составе многонациональной Коалиционной группировки войск приняли участие более 2 тыс. военнослужащих вооруженных сил из 14 иностранных государств.

В следующем году основными мероприятиями подготовки Вооруженных Сил станут маневры войск и сил "Запад-2023" и совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Щит Союза-2023".

Для совместных действий в составе Коалиционной группировки войск на маневры предусматривается пригласить воинские контингенты из вооруженных сил стран государств-партнеров.

В целях укрепления мер доверия Министерство обороны Российской Федерации продолжает наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнерами.

Приоритетное значение по-прежнему уделяется развитию партнерских и союзнических отношений с государствами - участниками СНГ, развитию военной составляющей ОДКБ, а также взаимодействию оборонных ведомств государств-членов ШОС.

В начале этого года на территории Казахстана впервые проведена миротворческая операция ОДКБ, показавшая готовность государств Организации совместно решать задачи и отстаивать свои интересы. Успех операции - это результат проводимых на регулярной основе мероприятий совместной подготовки, на которых отрабатываются вопросы контртеррористической борьбы, а также взаимодействия при выполнении миротворческих задач.

В этом году на территории Таджикистана проведены совместные учения "Рубеж" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона безопасности.

На территории Казахстана с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ отработан комплекс вопросов в ходе учения "Взаимодействие". Силы и средства разведки Организации продемонстрировали свои навыки в учении "Поиск", а силы и средства материально-технического обеспечения войск - в учении "Эшелон".

На территории Республики Беларусь проведено совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022".

Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам. Это сотрудничество - закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом.

В следующем году будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны.

Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия.

(с) Министерство обороны Российской Федерации