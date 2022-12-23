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ТАСС

В 2022 году в учениях ВС РФ приняли участие более 2 тыс. военных из 14 стран

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Российско-белорусские военные учения
Российско-белорусские военные учения.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что боевая учеба остается приоритетным направлением деятельности вооруженных сил

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 тысяч военных из 14 стран приняли участие в учениях Вооруженных сил России в 2022 году в составе многонациональной коалиционной группировки войск. Об этом в четверг сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Боевая учеба остается приоритетным направлением деятельности вооруженных сил. В составе многонациональной коалиционной группировки войск приняли участие более 2 тысяч военнослужащих вооруженных сил из 14 иностранных государств", - сказал он. 

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