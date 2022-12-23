WP: Зеленский визитом в США не достиг цели получить более современные вооружения

Издание считает, что цели переговоров глав двух государств различались

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Соединенные Штаты и получить более современные вооружения для проведения наступательных операций. Такое мнение содержится в опубликованной в среду статье газеты The Washington Post (WP) по итогам поездки украинского лидера.

Ее авторы указывают на расхождение во взглядах президента США Джо Байдена и Зеленского на военные нужды Украины. Как подчеркивается в материале, "украинский президент и его советники продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять", - отмечается в материале.

Издание считает, что цели переговоров глав двух государств различались. Так, цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить "более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции" в следующем году. "Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - подчеркивают авторы статьи.

Со своей стороны вашингтонская администрация с нетерпением ждала "обсуждения того, что [Зеленский] думает о дипломатии", рассказал газете источник в Белом доме. "На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров", - добавил собеседник издания. Он повторил позицию администрации: "Не нам определять, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начаться или каковы должны быть ее "красные линии" - эти решения должна принимать Украина".

Чиновник также считает, что в Конгрессе нового созыва, который приступает к работе 3 января, будет больше тех, кто выступает против предоставления военной помощи Киеву. "Будут громкие голоса, не особенно влиятельные, но громкие, которые будут доказывать, что эти деньги нужно направить в другое место, что мы тратим драгоценные ресурсы на заграничные авантюры", - подчеркнул он.

Отказ от обострения отношений с РФ

При этом, по мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего сейчас Чикагский совет по мировым делам, "Байден по-прежнему обеспокоен тем, чтобы не зайти слишком далеко, опасается обострения" в отношениях с Россией.

В свою очередь газета Politico в среду отметила, что "Зеленский временами разочаровывает администрацию Байдена своими постоянными просьбами о предоставлении большего количества вооружений, в том числе таких, которые позволили бы Украине наносить удары вглубь России". "Соединенные Штаты решительно отказываются посылать Киеву такое оружие, опасаясь, что оно может быть использовано для резкого обострения конфликта", - отмечается в статье.

В опубликованном в среду материале на портале Responsible Statecraft вашингтонского Института Куинси также подчеркивается, что "Байден не проявил особого интереса к призывам отправить Украине ракеты большой дальности и другое наступательное вооружение".

Решения России и реакция Запада

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.