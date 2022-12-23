Ходаковский: Отсутствие стратегии превращает украинский военный конфликт в процесс ради процесса, что для России недопустимо

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Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский анализирует главные задачи, которые, по его мнению, должна решить Россия в результате проведения специальной военной операции на Украине. Ходаковский образно называет изначальные цели СВО, обозначенные как денацификация и демилитаризация, «клиниговыми действиями», которые ВС РФ проводит на захваченной в результате «рейдерства жилплощади». Надо понимать, что речь идет о майданном перевороте и приходу к власти на части Украины прозападного марионеточного режима.

Комбриг уверен, что первоначальные цели СВО не приведут Украину к такому стабильному состоянию, которое будет устраивать РФ в долгосрочной перспективе. Соответственно, необходимо привести «жилплощадь» в порядок, который сохранится навсегда и будет соответствовать стратегическим интересам России на постукраинском пространстве.

Мы это понимаем, а значит — предполагалось привести «помещение» в порядок и занять «жилплощадь»

— развивает аналогию Ходаковский в посте, опубликованном в его телеграм-канале.

Сейчас очевидно, продолжает комбриг, что полностью «выселить рейдеров» быстро не получилось, но это не должно означать, что целью СВО стало «не проиграть». Необходима долгосрочная стратегическая цель, иначе все происходящее теряет смысл.

Если нет стратегии, то война становится процессом ради процесса, — а это недопустимо

— справедливо полагает Ходаковский.

Комбриг напоминает, что в начале спецоперации в российском обществе было много ожиданий, что такие решительные действия по защите глобальных интересов государства и народа станут стимулом к внутренним положительным преобразованиям. Неужели, спрашивает Ходаковский, отсутствие быстрых побед на фронте отменило это стремление россиян «на победу внутри страны всего светлого над всем не светлым»?

Это было красиво и романтично, но таких разговоров в последнее время всё меньше, — утратили веру? Пока ещё рано, но драгоценное время уходит

— напоминает комбриг.

Расшифровывая иносказания Ходаковского, следует понимать, что он призывает к полному освобождению нынешней Украины от существующей идеологии и режима с гарантированным установлением такого порядка, который полностью соответствует стратегическим интересам безопасности для России. Впрочем, именно такой результат спецоперации и видят большинство граждан нашей страны. Но не стоит отказываться и от продолжения процесса самоочищения общества, благоприятного и несомненно полезного для России, катализатором которому послужило начало защиты жителей Донбасса от агрессии киевского режима.