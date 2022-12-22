Шойгу заявил, что российское вооружение подтвердило надежность и эффективность в ходе СВО

По словам министра обороны, образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Образцы российского вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность. Специальная военная операция дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования вооруженных сил", - подчеркнул Шойгу.