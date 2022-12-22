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Военное обозрение

В Болгарии прошла церемония резки стали для второго многоцелевого патрульного корабля типа MMVP

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Источник изображения: topwar.ru

Болгария начала строительство второго многоцелевого патрульного корабля типа MMPV, церемония резки стали прошла на верфи MTG Dolphin в Варне. Старт работам дали главнокомандующий ВМФ Болгарии, управляющий директор компании NVL Group и исполнительный директор компании MTG-Dolphin.

Военно-морские силы Болгарии получат два новых многоцелевых патрульных корабля типа MMPV. Предварительно передачи первого запланирована на третий квартал 2025 года, второго на год позже. Первый корабль получил название "Храбри", второй пока название не получил.

Первый корабль заложили в июне этого года, церемония резки стали прошла в декабре 2021 года. Строительство ведет болгарская верфь MTG Dolphin в Варне, но под чутким руководством немецкой судостроительной компании NVL Group, ранее известной как Lürssen Defence. Контракт на строительство двух патрульных кораблей был подписан в 2020 году, хотя заговорили об этом еще в 2017.

Источник изображения: topwar.ru

Проект многоцелевых патрульных кораблей разработан на базе проекта OPV90. Подчеркивается, что постройка этих кораблей обойдется Болгарии в 420 млн. евро, что является довольно внушительной суммой для страны. Контракт уже назван крупнейшим для болгарского флота.

Водоизмещение новых патрульных кораблей составит около 2300 тонн, длина корпуса - 90 метров. Основное вооружение - четыре противокорабельные ракеты, 76-мм орудие, восемь ЗУР в вертикальных пусковых ячейках, один 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие торпеды. БИУС планируется установить шведский, производства ​​Saab. Корабль может нести один вертолет типа AS565 Panther. Предполагается, что вооружение корабля позволит противостоять воздушным, надводным и подводным угрозам.

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Страны
Болгария
Проекты
2020-й год
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