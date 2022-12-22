Шойгу: СЯС РФ на учениях отработали нанесение ядерного удара в ответ на применение ОМП

Министр обороны напомнил, что в восточном секторе Арктики и на Чукотке проведена арктическая экспедиция

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы (СЯС) России в ходе специальных учений в 2022 году успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения (ОМП). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в восточном секторе Арктики и на Чукотке проведена арктическая экспедиция. Выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий, исследования и эксперименты. Все образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики в арктических условиях.