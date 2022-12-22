Войти
ТАСС

Шойгу: СЯС РФ на учениях отработали нанесение ядерного удара в ответ на применение ОМП

143
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны напомнил, что в восточном секторе Арктики и на Чукотке проведена арктическая экспедиция

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы (СЯС) России в ходе специальных учений в 2022 году успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения (ОМП). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в восточном секторе Арктики и на Чукотке проведена арктическая экспедиция. Выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий, исследования и эксперименты. Все образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики в арктических условиях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
18.02.2022
Полет «Кинжала»: гиперзвуковые ракеты пополнили дальнюю авиацию
19.05.2021
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
24.12.2018
Владимир Путин: бюджет Пентагона – милитаристский
28.02.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»