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Военное обозрение

NYT: Пентагон отражает российские кибератаки на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Силы кибербезопасности США оказывают Украине всестороннее содействие в отражении атак российских хакеров.

По данным американского издания The New York Times, благодаря помощи Пентагона и ежедневным консультациям Киеву удалось выявить тысячи украинских компьютерных сетей, потенциально подвергавшихся хакерским атакам. Предполагается, что речь идет о хакерах-активистах, не связанных с российскими государственными органами.

Также сообщается, что США направили на Украину команду военных специалистов для содействия в укреплении обороны страны до начала спецоперации России. Помимо этого, Пентагон не прекращает проводить операции для противодействия кибер-угрозам Украине со стороны российских хакеров.

Американское военное ведомство повысило статус Кибернетических национальных сил до войск объединённого командования, чтобы увеличить штат специалистов в вооруженных силах и сделать это воинское подразделение аналогом элитного Объединенного командования специальных операций.

Специальная операция на Украине стала также первым в мире глобальным конфликтом в сфере киберпространства, в котором участвуют высококвалифицированные специалисты двух высокоразвитых стран.

В настоящее время американские кибервойска размещены по всей территории Евросоюза, где занимаются совершенствованием защиты компьютерных сетей, а фактически - операциями по осуществлению кибератак. Одна из них была совершена в мае на российскую систему видеохостинга RuTube. Теперь украинские спецслужбы заявляют, что сделали это именно они, причём якобы без чьей-либо помощи.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
ИТ
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