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ТАСС

Кабмин ФРГ заявил об отсутствии у Германии доступных систем ПРО Patriot для отправки Киеву

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Global Look Press

При этом в Берлине подчеркнули, что не имеют принципиальных возражений против таких поставок

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Германия не имеет принципиальных возражений против того, чтобы последовать за США в вопросе поставок на Украину систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, однако в настоящее время у ФРГ нет доступных систем для отправки Киеву. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он напомнил, что Германия согласилась разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства своего союзника по НАТО. "Это три доступные системы Patriot", - подчеркнул Хебештрайт. "Таким образом, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем", - резюмировал он.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

После этого инцидента глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. Позднее министр обороны Блащак предложил ФРГ разместить батареи на западе Украины, Ламбрехт ответила отказом. Власти Германии неоднократно заявляли об отказе предоставлять Киеву вооружения без плотных консультаций с партнерами.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. Вашингтон официально не подтвердил отправку ЗРК этого типа Киеву. 

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Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
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