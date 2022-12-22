Матвиенко считает, что бойцы СВО будут востребованы в экономике после возвращения с фронта

По словам спикера Совфеда, у России большие планы по развитию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции после возвращения с передовой будут востребованы и включены в работу по развитию страны. Об этом в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В обществе сформировано и, уверена, дальше будет формироваться огромное, искреннее уважение к нашим защитникам, к нашим воинам-героям. Они будут все востребованы по возвращении, по завершении специальной военной операции", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что есть большие планы по развитию страны, и участники СВО "не будут брошены, они будут активно включены в работу, смогут себя реализовать". Спикер Совфеда рассказала, что уже приняты законы, которые дают участникам специальной военной операции право на доступ к образованию без всяких препятствий, к повышению квалификации, будут сохранены их рабочие места.