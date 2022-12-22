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ТАСС

Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Регулирование таких отношений будет осуществляться в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовым актами

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении передачи федеральными органами власти продукции военного назначения российским организациям в рамках гособоронзаказа. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предлагается исключить из сферы действия федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов к нему, военной и специальной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства, специального снаряжения личного состава военизированных организаций, нормативно-технической продукции на их производство и эксплуатацию.

Тем самым устанавливается, что регулирование таких отношений осуществляется в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовым актами.

Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, устанавливается особый целевой порядок передачи государством вооружения и техники исполнителям гособоронзаказа для обеспечения его всестороннего выполнения, в частности, это касается сокращения сроков процедуры. 

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
22.12.2022 02:53
Значит закупки для ЧВК   уже не по 44-фз , а иными правовыми актами?
0
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