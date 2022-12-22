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Военное обозрение

Министр обороны Украины Резников назвал необходимое для «окончательной» победы над Россией количество вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников прокомментировал заявление главкома ВСУ Залужного о необходимом Украине для победы количестве военной техники и вооружений заявив, что речь шла лишь о проведении одной военной операции.

На прошлой неделе главком ВСУ Залужный дал интервью иностранной прессе, в котором назвал необходимое для победы над российской армией количество военной техники и вооружений. По его словам, 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц будет вполне достаточно, чтобы выйти на рубежи 23 февраля, т.е. на начало российской спецоперации. Резников решил уточнить слова Залужного заявив, что главком имел в виду количество техники только для одной операции.

По словам Резникова, 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц потребуется украинской армии для проведения всего одной крупной и конкретной операции, а для победы в целом и для выхода на границы 1991 года необходимо гораздо больше вооружений и боеприпасов.

Он сказал, что "я могу победить в этой войне в целом". А отдельно назвал эту цифру потребностей конкретной операции. Это победа в одной конкретной операции (...) для выхода на границы 1991 года Украине будет нужно еще больше техники и оружия

- добавил украинский министр.

При этом Резников считает, что запрошенные им объемы вооружений для украинской армии вполне реально получить. Для этого необходимо, чтобы западные страны нарастили поставки тяжелой бронетехники и разрешили поставки танков. Общими усилиями Запада и украинского военно-промышленного комплекса Киев намерен получить все необходимое для "окончательной" победы над Россией.

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Страны
Россия
Украина
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